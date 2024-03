(Di sabato 23 marzo 2024) Ildiriprende vigore.all’interessamento dell’amministrazione comunale tellina, in collaborazione con l’attivissima Usdel presidente Volpetti, il terreno di gioco della frazione, ormai ridotto ad un qualcosa simile ad un boschetto di betulle dopo la fine dell’epopea dell’AS, è stato rimesso a nuovo ed è ora utilizzato per gli allenamenti e le partite di alcune squadre. All’inaugurazione, oltre ad alcuni amministratori tellini, erano presenti i vertici della Figc lombardi, con il delegato regionale Diego Fattarina, e provinciali, con il delegato Daniele Croce, oltre al presidente della UsGiovanni Volpetti. "È nato tutto da un pour parler nel quale è emersa ...

Massa Carrara, 10 marzo 2024 – Sono diverse le criticità legate al Maltempo di oggi in Lunigiana e a Massa . Maltempo a Massa e in Lunigiana: frane, allagamenti e alberi caduti Qui sono stati ... (lanazione)

Nel dettaglio le decisioni del giudice sportivo. In Promozione ammenda di 500 euro per la Marra "perché un sostenitore rivolgeva ad un assistente dell’arbitro frase riferita alla discriminazione ... (sport.quotidiano)

Gli studenti della scuola agraria di Codogno diventano volontari di protezione civile e calciatori in una mattina. Riuscito evento, ieri, nell’istituto di via Marconi. Il preside Antonello Risoli, ... (ilgiorno)

Il campo sportivo di Tresenda è tornato a nuova vita. Il grazie dell’Us Tiranese - Il campo sportivo di Tresenda riprende vigore. Grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale tellina, in collaborazione con l’attivissima Us Tiranese del presidente Volpetti, il terreno di ...ilgiorno

Stop Primavera, in campo vanno le altre del vivaio - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Torneo di Pasqua. Il calcio giovanile si riunisce in città - Dal 30 marzo al primo aprile Porto San Giorgio sarà allegramente invasa da baby calciatori, giovanetti delle categorie under 12 ed under 13, militanti in alcune delle più importanti società profession ...ilrestodelcarlino