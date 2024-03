Il Bsc fa sul serio | preso un altro lanciatore Arriva l’italo-venezuelano Palumbo

(Di sabato 23 marzo 2024) Nuovo acquisto in casa Bsc Grosseto. Angelodestro di origini venezuelane e con passaporto italiano, arricchisce il monte di lancio biancorosso. "Abbiamo inserito – commenta Roberto Piccioli, vicepresidente del Big Mat Bsc Grosseto – un tassello davvero importante.porta nel gruppo tanta esperienza ed entusiasmo, rendendo la squadra ancor più competitiva e permettendo ai ragazzi più giovani di crescere accanto a un professionista eccezionale"., classe 1995, ha disputato gli Europei nel 2021 con la nazionale italiana e nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia del Bologna nel 2021(1,71 Pgl, 6 W, 26,10 Ip, 35 K), di San Marino nel 2022 (6,62 Pgl, 2 W, 17,20 Ip, 26 K) e del Macerata nel 2023 (1,08 Pgl, 8,10 Ip, 11 K). Ilazzurro si alternerà sul ...

