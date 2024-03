Il Brasile prende le distanze da Dani Alves e Robinho dopo le condanne per stupro | “È vergognoso”

Il Brasile prende le distanze da Robinho e Dani Alves: il duro comunicato - Entrambi sono stati condannati per violenza sessuale, rispettivamente a 9 e a 4 anni di carcere, e per questo la Federcalcio brasiliana, la CBF, ha voluto prendere le distanze dai due ex calciatori.lalaziosiamonoi

Brasile, la suora più anziana del mondo ha 115 anni - "Il mio segreto, il mio segreto, è pregare", dice suor Inah Canabarro Lucas, con i suoi ben 115 anni, all'agenzia ACI digital. La suora, brasiliana, è la più anziana del mondo.acistampa

MEDIASET - Francia-Germania e Spagna-Brasile in chiaro su Canale 20, la programmazione - Il grande calcio internazionale torna sulle Reti Mediaset. In occasione della sosta dei campionati, sabato 23 e martedì 26 marzo, il canale 20 propone - in diretta e in esclusiva in chiaro - due amich ...napolimagazine