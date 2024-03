Il bel Renè resterà in cella No al permesso settimanale per andare in comunità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Niente piùterapeutica, nemmeno per qualche ora la settimana. Il divieto per Renato Vallanzasca arriva dalla Sorveglianza: le sue condizioni fisiche e psichiche sono tali che lanon gli può garantire l’assistenza necessaria, ma secondo i suoi difensori, tra cui l’avvocato Corrado Limentani, in quel luogo c’è, invece, assistenza e gli è utile comunque per alleviare il decadimento delle sue condizioni di salute. Oggi Vallanzasca ha 73 anni, ex protagonista della mala milanese degli anni ‘70 e ‘80 ha già trascorso oltre mezzo secolo di vita da detenuto. Nel maggio dello scorso anno, su istanza degli avvocati Limenti e Muzzi, il Tribunale di Sorveglianza aveva concesso nuovamente i permessi premio per frequentare la, revocati qualche mese prima. Ora è arrivato lo stop dal giudice e la difesa è pronta a fare ...