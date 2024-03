Il 30% nel mirino | FdI | l' ultimo sondaggio-Piepoli è un terremoto politico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Torna a crescere la fiducia nel governo. Da gennaio a marzo, secondo quanto raccolto dall'Istitutoe pubblicato da Il Giornale, la fiducia nell'esecutivo è aumentata di 1 punto percentuale. Stabile invece la fiducia in Giorgia Meloni che raccoglie il 41% dei pareri favorevoli fra gli intervistati, il dato più alto fra i leader politici. Alle sue spalle appaiati, Giuseppe Conte e Matteo Salvini, entrambi al 27%. Leggermente più in basso il Ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, e la segretaria del Pd Elly Schlein.li attribusce rispettivamente il 26% e il 25%. La fiducia in Giorgia Meloni viene confermata anche dalle preferenze espresse per quanto riguarda il voto ai partiti. Fratelli d'Italia è saldamente il primo partito al 28%, ben 2 punti in più rispetto all'obiettivo indicato dal premier per le prossime ...