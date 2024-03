I velox da rinnovare Lega e FdI all’attacco | | Così si massimizza sicurezza o profitto?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 23 marzo 2024) Il maxi-piano di sostituzione degli autopresentato Area Blu (bando da un milione di euro per23 impianti fissi sparsi tra Imola, Mordano e varie strade della provincia) non convince il centrodestra. "Un milione per avere i rilevatori automatici funzionanti h24 a qualsiasi temperatura e a prova di atti vandalici: silastradale o il? - domanda Nicolas Vacchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale –. Laè un optional? Forse sì, se si considera ad esempio l’esiguo numero di multe per guida al cellulare in un anno. Certi dati fanno pensare che l’intenzione possa diventare quella di fare cassa, con buona pace della salvaguardia dellastradale". Protesta anche il consigliere comunale della ...