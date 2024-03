I sovietici non hanno liberato l’Estonia | l’hanno occupata

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 23 marzo 2024) Per chi ha vissuto nella Repubblica Socialista Sovietica Estone, e per i loro figli e nipoti, pensare che iabbianoil loro Paese sembra una follia. Per loro,è stata vittima di un’invasione. Ce lo ricorda una volta di più l’avvicinarsi di una data tragica nella storia della Repubblica baltica: il 25 marzo, giorno in cui, nel 1949, l’esercito sovietico ha deportato più di ventimila cittadini estoni nei Gulag della Siberia. Il ricordo di quelle operazioni è ancora vivido nella memoria collettiva degli estoni. L’idea della deportazione di massa nacque da Iosif Stalin in persona: i Kulaki, ossia quei contadini relativamente benestanti, con altri braccianti alle loro dipendenze che in Estonia erano numerosi, rappresentavano una minaccia per il successo economico dell’Unione Sovietica, e andavano quindi ...