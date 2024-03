I soldi | l’orecchio mozzato e fatto mangiare | la fuga | cosa sappiamo dei 4 arrestati

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 23 marzo 2024) Sulla notte che ha sconvolto il “Krokus City Hall” a Mosca, molte domande devono ancora trovare risposta. Chi ha pianificato la strage? Chi l’ha portata a termine? E, soprattutto: come sono riusciti ad eludere i controlli di una città semi-militarizzata di una nazione in guerra? L’attacco a Mosca Oggi Putin ha parlato alla Russia e ha promesso vendetta. Ha definito “barbari” e “nazisti” gli assalitori, ma senza sposare la pista jihadista benché – quando si è presentato di fronte alle telecamere – l’Isis avesse già rivendicato l’assalto. Nel suo discorso (qui il testo integrale), lo Zar ha citato quanto giàtrapelare dai servizi russi, l’Fsb, ovvero che i quattro attentatori armati sono stati fermati “vicino al confine ucraino”. Per loro, secondo Putin, “era stata preparata una finestra per attraversare il confine di stato” e mettersi in salvo a Kiev. Credibile? ...