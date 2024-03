I Monaco che progettarono Roma

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 23 marzo 2024) Dopo la morte del padre, Edoardodecise di caricarsi sulle spalle la pesante eredità e portarne avanti lo studio. Rimase perciò di stucco quando la signorina Renzi lo informò che, dopo quarant’anni, intendeva lasciare il suo incarico. Iside Renzi era stata la storica segretaria dello studio d’architettura-Luccichenti e le poche parole con le quali si congedò rispecchiano il passaggio di un’epoca: “Ora si lavora solo e non mi diverto più, il mondo è troppo cambiato”. Basterebbe questa frase per sottolineare la qualità migliore di Memorie in corso. Un architetto racconta, l’autobiografia di Edoardoda poco uscita per Quodlibet in cui l’autore riallaccia i ricordi di una vita. L’infanzia fu notevole. Siamo nel dopoguerra e in quegli anni il padre, Vincenzo, col socio Amedeo Luccichenti sta ...