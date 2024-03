I LEONI DI SICILIA SU RAI1 | IN ARRIVO LA SERIE EVENTO? DISNEY SMENTISCE LA NOTIZIA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 23 marzo 2024) IdiUn altro colpaccio messo a segno dalla Rai! La“Idi”, progetto nato per la tv pubblica e poi passato a+ che l’ha trasmesso in streaming, sbarcheranno in chiaro su. Lo annuncia il blog di Antonio Genna. La famiglia Florio sbarcherà prossimamente sulla rete ammiraglia. Diretta da Paolo Genovese e tratta dal romanzo di Stefania Auci, sigla un accordo tra Rai e. Nel cast Vinicio Marchioni, Michele Riondino, Miriam Leone, Ester Pantano e Eduardo Scarpetta. Da Prime Video arriverà The Bad Guy (Rai2) mentre in primaveratrasmetterà “Alfredino – Una storia italiana” IDISU: LA ...