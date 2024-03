I grandi creditori cinesi battono cassa a Zhang

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 23 marzo 2024) Brutte notizie per il presidente dell’Inter Steven. Giovedì la Corte d’Appello civile di Milano ha infatti dichiarato “sussistenti i requisiti per il riconoscimento” in Italia della “sentenza” pronunciata dal Tribunale di Hong Kong che condanna il presidente nerazzurro a restituire un prestito da oltre 250 milioni di dollari alla China Construction Bank, capofila anche di una serie di altre banchecreditrici. Col verdetto di Hong Kong, anche fondatore di Suning, è stato condannato a restituire anche gli interessi, per un totale di oltre 300 milioni. China Construction Bank potrà ora aggredire ogni bene diin Italia, anche se la banca cinese, scrive la Corte, “non ha indicato né quali beni del resistente intende aggredire, né ove, in ipotesi, detti beni si trovino”. È però vero, aggiunge la ...