I capodogli lanciano gigantesche bombe di cacca per salvarsi dall’attacco delle orche

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 23 marzo 2024) Iutilizzano una strategia insolita per difendersi dalle, al largo della costa meridionale dell’Australia occidentale, hanno sorpreso gli scienziati con una strategia di difesa insolita: lanciare “di” per proteggersi da un attacco di. Durante un’escursione nel Bremer Canyon, gli studiosi hanno assistito a questa curiosa difesa mentre almeno 30si avvicinavano minacciose. Ihanno sviluppato una “nuvola di diarrea” in acqua, che li ha aiutati a evitare un attacco potenzialmente fatale. La scoperta e la spiegazione della tattica difensiva Grazie alla presenza di Jennah Tucker, biologo marino di Oceans Blueprint L'articolo proviene da News Nosh.