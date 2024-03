Huetter vince discesa Saalbach Delago terza

Quinto posto per Bassino, Goggia fuori ZAUCHENSEE (AUSTRIA) - Cornelia Huetter vince il Super gigante di Altenmarkt - Zauchensee, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino e recupero della ... (sport.tiscali)

Lara Gut-Behrami conquista il Super-G femminile di Kvitfjell 2024 , appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Nella località norvegese, l’elvetica si è imposta con il crono di ... (sportface)

Nicol Delago terza nella libera di Saalbach - Gran finale di Coppa del mondo per la 28enne gardenese che sale sul podio dietro all'austriaca Hütter, che a sorpresa vince la Coppa di specialità, e alla slovena Stuhec. Per lei è il quinto podio in ...rainews

Sci: Gut-Behrami vince Coppa del mondo, Brignone è seconda - Sci alpino, la svizzera Lara Gut-Behrami chiude prima con 1716 punti. Seconda nella classifica generale Federica Brignone con 1581 punti, terza l'americana Mikaela Shiffrin con 1409 ...rainews

Huetter, vittoria e coppa del mondo di discesa. Gioia Delago, è terza al traguardo! - Vittoria e coppa del mondo di discesa per Cornelia Huetter, che vince l'ultimo atto della stagione di coppa del Mondo femminile aggiudicandosi la libera conclusiva di Saalbach-Hinterglemm, ma spicca l ...gazzetta