Holden e Laura Pausini | che rapporto c’è tra loro? | “Matrigna non mi piace”

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 23 marzo 2024), pur non essendo consanguinei, sono legati da unfamiliare, visto che l’allievo di Amici è uno dei tre figli nati dal precedente matrimonio di Paolo Carta con Rebecca Galli. Il giovane artista, il cui vero nome è Joseph Carta, quindi è il figliastro di, che oggi è sposata con Paolo Carta, anche se lei ha più volte dichiarato che, pur avendo visto Joseph, Jader e Jacopo crescere, non leessere definita la, perché non ama questo termine. Nel 2023, durante un suo concertoha specificato: “Le canzoni che vi ho appena cantato raccontano di come la nostra famiglia si sia formata e cresciuta insieme a delle persone che amo tantissimo e cioè i figli di Paolo. Questa sera due di ...