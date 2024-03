Holden decide di lasciare Amici 23 e poi fa dietrofront | duro confronto con Zerbi e Celentano

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 23 marzo 2024)ha preso la drastica decisione di abbandonare la scuola di23 alla vigilia del Serale e poi ha chiesto di poter rientrare, un po’ come Ayle, e ciò è culminato in undiretto con Rudye Alessandra, che non hanno reagito particolarmente bene alla notizia. In particolare, tra l’allievo e il docente di canto sono partite frecciate infuocate, ma il cantante ha poi realizzato di aver esagerato nei modi. Ma andiamo nei dettagli di ciò che è stato mostrato durante l’ultimo daytime.23:abbandona il talent e poi chiede di tornare Abbiamo visto nella puntata del quotidiano di23 di venerdì 22 marzo 2024 che, confrontato con l’imminente pressione del Serale, ha manifestato il peso ...