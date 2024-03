Hockey ghiaccio | Bolzano e Val Pusteria sconfitte nelle gare -2 delle semifinali dell’ICE

(Di sabato 23 marzo 2024) Il venerdì seraLeague non sorride alle squadre italiane in queste-2playoff del campionato 2023-2024. Val, in casa, ha ceduto 2-4 all’EC-KAC al termine di una gara dove gli ospiti sono andati avanti addirittura per 0-3, dopo il primo periodo, contenendo poi il rientro dei “Lupi” nella terza e ultima frazione di match, al netto del momentaneo 2-3 di Morley e Frycklund; con il match chiuso – in regime di empty net – da Unterweger. Esito negativo anche per ilche, fra le mura amiche, si fa beffare 1-3 dai Red Bull Salisburgo. Dopo lo 0-0 dei primi venti minuti e il botta e risposta sull’asse Robertson-Alberga, a risolvere la partita sono state le griffe di Raffl e di Huber per l’1-3 finale. Le serie quindi vedono ...

L'ex giocatore di NHL è deceduto per cause ancora sconosciute a Miami ROMA - Lutto per la 25enne tennista Aryna Sabalenka , a Miami per preparare il suo debutto nel torneo Wta: il suo compagno , ... (ilgiornaleditalia)

Konstantiv Kolstov è morto per un Malore improvviso durante la notte. il 43enne bielorusso ex campione di hockey era il fidanzato di Aryna Sabalenka, la numero due di tennis al mondo. Ad ... (ilgiornaleditalia)

Sono andate in scena le Gare-2 delle semifinali playoff della Alps Hockey League 2023-2024. Tra Vipiteno e Renon è arrivato il successo dei Broncos in rimonta, mentre Cortina è passata 3-2 in casa ... (oasport)

