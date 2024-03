Hockey Femminile L’eterno braccio di ferro tra Matera e Valdagno

(Di sabato 23 marzo 2024) Saràdila sfida nella Coppa Italia. Quattro anni di duopolio che nell’ultimo anno e mezzo è diventato “monopolio”. I risultati ed i trofei negli ultimi 18 mesi sono stati conquistati tutti dalla Decom Roller, dopo che ilera riuscito a vincere nel 2021-2022 un Campionato ed una Coppa Italia, tra l’altro l’ultima conquistata proprio a Forte dei Marmi in quel rocambolesco 8-7 nella finalissima. Le lucane dopo aver alzato le due prime Supercoppe, vuole ripetere il meraviglioso 2023 con lo slam insieme alla Coppa Italia e Campionato. L’ago della bilancia pende a favore del, maha sempre dimostrato in tutte le otto gare fin qui giocate ...

