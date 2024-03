Ho paura | l' annuncio di Eleonora Giorgi sul tumore al pancreas

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 23 marzo 2024)ha deciso di raccontare come sta affrontando il mostro della malattia. Ospite a Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin, l'attrice ha riferito come stanno andando le cure per combattere ilal. "Diagnosi pesante, ma non ho metastasi e posso operarmi", ha rivelato, annunciando anche che martedì 26 marzo si sottoporrà all'intervento. "Abbiamo la fortuna di avere in Italia dei risultati su questo tipo di operazione molto alti quindi sono fiduciosa. Sono felice di aver potuto renderlo possibile", ha continuato. Sempre sorridendo,ha ammesso: "Ho". A questo punto Silvia Toffanin ha chiesto alla sua ospite di riportare la reazione di Massimo Ciavarro, l'ex marito e padre del figlio ...