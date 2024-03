Highlights Olimpia Milano-Fenerbahce 77-76 | basket Eurolega 2023 24 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024)batteper 77-76, nel match valido per l’/24. La formazione di coach Messina ottiene il successo dopo un finale emozionante, con gli avversari che si dimostrano uno scoglio ostico da superare.colleziona così un importante vittoria per rimanere in corsa per i play-in. Questi i momenti migliori del match: SportFace.