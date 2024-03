Hamas | profonde divergenze nei negoziati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 23 marzo 2024) 21.30 Esistonodifferenze trae Israele neiper un accordo di tregua a Gaza, ha dichiarato all'AFP un funzionario del gruppo militante palestinese a conoscenza dei colloqui. "Perché il nemico ha inteso la flessibilità mostrata dal movimento come debolezza", ha spiegato. I media israeliani avevano fatto invece trapelare "ottimismo" per i colloqui in Qatar su Gaza, mentre i familiari degli ostaggi manifestano anche stasera a Tel Aviv, vicino al ministero della difesa, nella speranza di influenzarne l'esito.