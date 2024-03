Hacker russi prendono di mira i politici tedeschi

L’Europa sotto attacco informatico - Con la guerra in Ucraina l’Unione europea è diventata il bersaglio numero uno degli Hacker, in particolare di quelli filorussi. Come funzionano questi attacchi, chi li subisce e come si sta reagendo a ...internazionale

Microsoft blocca l’accesso al suo cloud in russia - Anche Microsoft ha iniziato a far bloccare notizie da app e siti riconducibili alla russia a seguito dell'attacco in corso in Ucraina.windowsblogitalia

Vendevano 100 milioni di account rubati, Hacker arrestati - Un gruppo di Hacker che ha rubato 100 milioni di account tra mail e social per rivenderli sul dark web è stato arrestato dalla polizia ucrania.tomshw