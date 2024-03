Gyokeres Milan | la carta a sorpresa di Moncada per l’attaccante

(Di sabato 23 marzo 2024) Ilvuole fare sul serio pere avrebbe unaspeciale da giocarsi per convincereIlvuole fare sul serio pere avrebbe unaspeciale da giocarsi per convincere. Il bomber dello Sporting, valutato dal club di Lisbona non meno di 50 milioni di euro, fa gola al Diavolo che,

'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, parla di Viktor Gyokeres come possibile obiettivo di Calciomercato del Milan (pianetamilan)

Il Milan ha da tempo definito la priorità in vista del mercato estivo: trovare un nuovo centravanti. In grado di raccogliere l'eredità... (calciomercato)

Milan: occhi su Gyokeres, ma non è la prima scelta. Una coppia in pole - Il Milan ha da tempo definito la priorità in vista del mercato estivo: trovare un nuovo centravanti. In grado di raccogliere l`eredità del francese Olivier Giroud,.calciomercato

Ora il Milan dia a Pioli una squadra più forte e...un centravanti - Il Milan ha lacune un po’ in ogni reparto ... chissà se resiste ancora un anno. Zirkzee Gimenez Gyokeres Ragazzi forti e costosi. Sì, serve uno così. Altro che un nuovo allenatore.gazzetta

L'effetto Ibrahimovic può avvicinare il Milan al colpo Gyokeres