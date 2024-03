Per il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz le Nazioni Unite, sotto la guida del segretario generale Antonio Guterres , sono diventate "un organismo antisemita ”. Lo ha scritto su X dopo la ... (fanpage)

Israele accusa: con Guterres l’Onu è “antisemita e anti-israeliana” - Roma, 23 mar. (askanews) – Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha accusato oggi le Nazioni Unite di essere “un’organizzazione antisemita e anti-israeliana”. Commentando la visita al vali ...askanews

Gaza, Guterres spinge per fare entrare gli aiuti - Gaza, nel sesto mese della decima guerra fra palestinesi e israeliani si tenta di nuovo la via della diplomazia per fermare la carneficina che dal 7 ottobre, giorno dell'attacco ...ilmessaggero

Guterres (Onu): "Israele mantiene degli ostacoli agli aiuti" per Gaza - El-Arish (Egitto), 23 mar. (askanews) - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, durante una conferenza stampa sulla pista dell'aeroporto di El-Arish, ha dichiarato che "ci sono una serie di ...quotidiano