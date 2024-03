Guterres condanna blocco aiuti a Gaza

(Di sabato 23 marzo 2024) 17.27 Il segretario generale dell'Onu,, ha definito un "oltraggio morale" gli ostacoli all'ingresso degliumanitari a. Secondo le autorità egiziane sono fermi più di 7.000 camion carichi diche attendono istruzioni da Israele per entrare nella Striscia.ha parlato alla stampa sul lato egiziano del valico di Rafah. Dura la risposta di Israele: per il ministro degli Esteri Katz conl'Onu è diventata "antisemita".

