Gustavo Zagrebelsky | quante bugie sulla riforma del premierato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) E bravo il professore, 81 anni da compiere a giugno, presidente emerito della Corte Costituzionale, come altri del suo rango, pur avendola presieduta davvero vent'anni fa solo per gli ultimi nove mesi del suo mandato di giudice della Consulta, che dura nove anni. Il nove dev'essere stato e dev'essere ancora per lui un numero magico. Nove d'altronde sono anche i mesi della gravidanza da cui nasce da sempre l'uomo, a meno di clamorose sorprese sul nostro passato preistorico. Già scettico dal primo momento, sia pure in una chiave ironicamente ottimista che obbligò Repubblica, ospitandone l'articolo, a mettere sull'avviso i lettori, invitati a non credere davvero che ladel cosiddettofosse destinata per la sua popolarità a superare anche la prova del fuoco di un referendum ...