Russia, attacchi con droni ucraini su Belgorod: un morto e due feriti. Bombe sulle centrali di Kiev, un milione senza luce - Nella notte di giovedì gran parte dell' Ucraina è stata investita da una pioggia di fuoco: 90 missili e 60 droni kamikaze di progettazione iraniana, diretti su decine di impianti energetici, per ...ilmessaggero

Guerra Israele – Hamas, slitta a lunedì voto del Consiglio di sicurezza Onu su tregua LIVE - In un primo momento previsto per sabato, il rinvio è stato deciso per consentire nuove discussioni su un progetto di risoluzione preparato da diversi membri non permanenti del Consiglio, la cui ultima ...tg24.sky

Guerra ultime notizie. Mosca, sparano al Crocus City Hall: oltre 60 morti e 145 feriti. Isis rivendica l’attacco. Assalitori in fuga - Continua a salire il numero delle vittime della sparatoria di ieri sera al Crocus City Hall, la più grande sala di concerti a Mosca, dove tre uomini armati di kalasnikov e in mimetica sono entrati e h ...ilsole24ore