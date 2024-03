Gudmunsson | l’Inter lo segue o no? La risposta – SM

(Di sabato 23 marzo 2024) Albertè al centro delle voci di mercato in questa ultima sosta prima dell’ultima parte di stagione. Da Sport Mediaset ci sono aggiornamenti relativi ale alla situazione dell’islandese. INTERESSE – Albertha attiratoesse di diversi club europei, ma non solo. In Italia i fari sono accesi sull’islandese, in particolare quelli delle società più importanti. Tra queste non c’è, che secondo Sport Mediaset nonl’attaccante. Milan e Juventus invece hanno chiesto informazioni, dopo che il Genoa a gennaio ha rifiutato 23 milioni di euro dalla Fiorentina. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

Albert Gudmunsson è l’idea dell’Inter per rinforzare l’attacco in estate. Ci sono però altre due concorrenti , spiega Gianluca Di Marzio su Sky Sport. TARGET – L’Inter non pesca solamente dai ... (inter-news)

ARTHUR, La Fiorentina non eserciterà l'opzione di riscatto - Come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano su X, la Fiorentina non eserciterà l'opzione per il riscatto da 20 milioni di euro di Arthur, centrocampista in prestito dalla Juventus. Il brasiliano ...firenzeviola

Inter, Marotta studia il piano per arrivare a Gudmundsson | Le ultime - Taremi non basta e l‘Inter vuole un altro rinforzo in attacco in vista della prossima stagione. L’obiettivo dei nerazzurri sarebbe Gudmundsson, che con la sua tripletta nella semifinale dei play-off ...sportpaper

Gazzetta - Juventus, sfida ad un club per Gudmundsson - Albert Gudmundosson del Genoa è finito nel mirino della Juventus. Complice anche la sua rete messa a segno a Marassi proprio contro i bianconeri. Stando.ilbianconero