“Guardate che ha fatto Anita” | la decisione dopo il Grande Fratello che le costa ancora più critiche

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 23 marzo 2024)Olivieri è tornata nella casa deldurante la semifinale. Ha rivisto Alessio Falsone, che poi è stato eliminato insieme a Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi, e ha avuto un faccia a faccia ma a distanza con Beatrice Luzzi. Confronto senza esclusioni di colpi,mesi di liti e accuse reciproche con l’attrice. “Sei un’abilissima comunicatrice ma anche io – ha detto alla Luzzi, prima finalista del GF – e il pubblico come dici tu sa. Tu vuoi lanciare la frase ad affetto ma io sono stata 6 mesi e mezzo e io sono felice di quello che ho”. “Io sono qui soprattutto per quello che è successo con Alessio, sento di aver dato il tutto per tutto, io mi chiederei piuttosto perché Giuseppe, credo tu sia presa di Giuseppe più che lui di te, come mai ogni volta che mi staccavo da lui ...