Griglia di partenza Superbike | GP Catalogna 2024 | Razgatlioglu precede Bulega e Iannone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Calato il sipario sulla superpole del GP di, tappa del Mondialedi. Sul circuito del Montmelò si è vissuto un time-attack molto intenso in cui i piloti della categoria delle derivate della serie si sono spinti molto oltre per trovare anche quello che non c’era nel proprio mezzo. Ci si aspettava molto da Nicolò. Il campione del mondo Supersport 2023 ha mostrato grandi cose in Australia, vincendo gara-1 e garantendosi la seconda posizione nel Mondiale al termine della tappa down under. Il potenziale della Ducati appare superiore a tutta la concorrenza, considerato anche il rendimento di Alex Lowes, di conseguenza la sua figura era di riferimento. Grande curiosità c’era su Toprake Alvaro Bautista: il turco si è presentato con la voglia di trovare la quadra con ...