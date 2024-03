Griglia di partenza F1 | GP Australia 2024 | Verstappen in pole | Sainz in prima fila Leclerc guadagna con una penalità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP d’, terza tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Melbourne. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista dellaposition e si è definita ladiper la gara di domenica 24 marzo. Lo spettacolo non è mancato sull’impegnativo tracciato cittadino, dove si è girato in perfette condizioni meteo. Maxha conquistato laposition del GP d’. Il tre volte Campione del Mondo ha rispettato il pronostico della vigilia e si è esaltato sul giro secco del Q3, dopo che nei prime due turni era sembrato guardingo rispetto ai suoi standard. Il fuoriclasse olandese scatterà al palo per la terza volta consecutiva e andrà a caccia del terzo successo di ...