Grandinata a Milano | le foto e i video dai social | “Dieci minuti di follia”

(Di sabato 23 marzo 2024) Una violenta seppur brevesi è abbattuta, nel pomeriggio del 23 marzo, in tutta la zona sud-ovest di, e in alcuni comuni della zona, come Arconate, Buccinasco o Corsico; chicchi di notevoli dimensioni hanno invaso le strade causando lievi danni alle auto in sosta; al momento non si registrano lesioni ingenti a cose o persone. Ma naturalmente alto e rapido è corso lo sgomento sui; decine di cittadini, intimoriti per la sorte dei loro veicoli, o semplicemente sorpresi a causa dell’insolito evento, hanno testimoniato gli effetti del violento fortunale condi grande impatto visivo. Qui sotto ve ne proponiamo alcuni. @gianis79Grandine a? suono originale – gianis79