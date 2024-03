“Grande Fratello” | Vittorio non sarà presente alla finale | il motivo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 23 marzo 2024) News Tv. Secondo alcune indiscrezioni,Menozzi non parteciperàdel. Il ragazzo da quando è uscito un mese fa, è sempre apparso nella tribuna degli ex concorrenti, che dallo studio commentano le vicende della casa. Da qualche puntata però, non ne fa più parte. Per qualenon partecipa più alle puntate del reality show di Canale 5 e non si farà vedere? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “”, Anita crolla e si lascia andare dopo l’eliminazione: cosa ha confessato Leggi anche: “”, cosa si sono sussurrati all’orecchio Beatrice e Garibaldi Perchénon siede più accanto agli ...