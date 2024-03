Grande Fratello | Josh Rossetti svela per chi farà il tifo in finale se dovesse uscire Greta e la risposta sorprende

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 23 marzo 2024) Mancano ormai solo due giorni alladel, il reality show condotto da Alfonso Signorini che quest’anno ha visto nel cast alcuni personaggi noti al mondo dello spettacolo e il ritorno di gente comune. Al televoto, per l’elezione del sesto finalista,, Sergio D’Ottavi e Letizia Petris. Chi raggiungerà Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli e Perla Vatiero alla finalissima per decretare il vincitore o la vincitrice di questa (tanto discussa) edizione? In attesa di scoprire chi succederà a Nikita Pelizon, vincitrice della passata edizione delVip, nelle scorse oredell’ex tentatrice di Temptation Island, ha risposto ad alcune ...