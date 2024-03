Grande Fratello | ecco gli ascolti della semifinale

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 23 marzo 2024) Giovedì sera è andata in onda su Canale 5 ladel, il reality show condotto da Alfonso Signorini, che dopo ben 46 puntate si avvia alla sua conclusione. Lunedì 25 marzo, infatti, andrà in onda la finale del reality e scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione. Proprio per questo, ieri sera, nel corsodiretta sono stati eletti altri due finalisti, ovvero Perla Vatiero e Simona Tagli, che si sono andati ad aggiungere ai già confermati Rosy Chin, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Ad essere eliminati, invece, sono stati Alessio Falsone, uscito sconfitto dal televoto con Federico Massaro e Simona Tagli; Giuseppe Garibaldi, eliminato al televoto flash contro Perla Vatiero e Greta Rossetti e infine Federico, sconfitto dalla nomination con Simona e Sergio D’Ottavi. Per quanto ...