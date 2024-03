Grande Fratello | Anita Olivieri non ci sta e accusa il suo ex fidanzato Edoardo Sanson | il duro messaggio

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 23 marzo 2024)dopo essere uscita dalla casa delha visto delle cose del suo exche non le sono piaciute. Infatti, ha notato come il ragazzo starebbe approfittando della loro situazione per ricavarci qualcosa ed entrare anche lui nel mondo dello spettacolo. E così che senza giri di parole ha scritto un lungo pensiero sui social criticando il suo comportamento. Arriverà presto la risposta disi scaglia controdopo un po’ di silenzio ha deciso di esporsi pubblicamente forse per la prima volta da quando è stata ...