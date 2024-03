Graduatorie GPS 2024 | la laurea deve avere i CFU per la classe di concorso entro la scadenza per la presentazione della domanda

Graduatorie GPS e di istituto per il biennio 2024 /25 e 2025/26: si tratta degli elenchi per le supplenze, sia temporanee sia al 31 agosto /30 giugno. Un appuntamento atteso da migliaia di aspiranti ... (orizzontescuola)

È possibile iscriversi nelle GPS in prima fascia con riserva e contemporaneamente iscriversi in seconda fascia: è questa l'indicazione che proviene in seguito alla visualizzazione, da parte dei ... (orizzontescuola)

Conto alla rovescia per la presentazione della domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze. Il 21 marzo è stata presentata ai sindacati la piattaforma, adesso mancano ... (orizzontescuola)

Graduatorie GPS 2024: inserimento con riserva in prima fascia, punteggio servizio, titoli da dichiarare. TUTTE LE RISPOSTE AI QUESITI - Conto alla rovescia per la presentazione della domanda per l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze. Il 21 marzo è stata presentata ai sindacati la piattaforma, adesso mancano gl ...orizzontescuola

Aggiornamento GPS 2024-2026, manca poco per la presentazione delle domande. Si parte il 2 aprile – Rivedi la Diretta - Dalle notizie che apprendiamo dai siti dei sindacati sembrerebbe che il sistema informatico per la gestione delle domande di aggiornamento e nuovo inserimento nelle Graduatorie GPS di prima e seconda ...tecnicadellascuola

Graduatorie GPS 2024/26: chi potrà inserirsi con riserva e chi no - È possibile iscriversi nelle GPS in prima fascia con riserva e contemporaneamente iscriversi in seconda fascia: è questa l’indicazione che proviene in seguito alla visualizzazione, da parte dei ...orizzontescuola