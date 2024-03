Gp Australia | Verstappen in pole a Melbourne davanti a Sainz

(Di sabato 23 marzo 2024) (Adnkronos) – Il tre volte campione del mondo Maxconquista laposition del Gp d’2024 sul circuito di Albert Park a. L’olandese della Red Bull centra la terza partenza al palo su tre gare stagionali, la 35/a in carriera con il tempo di 1’15?915 precedendo lo spagnolo della Ferrari Carlos(1’16?185) che partirà con lui dalla prima fila. Seconda fila per l’inglese della McLaren Lando Norris (1’26?315) e per la seconda Rossa, quella del monegasco Charles Leclerc (1’16?435). Terza fila per l’altra McLaren dell’no Oscar Piastri (1’16?572) e per il messicano della Red Bull Sergio Perez (1’16?274), autore del terzo tempo ma retrocesso di tre posizioni per ‘impending’ nei confronti del tedesco della Haas Nico Hulkenberg. “La ...

