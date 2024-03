GP Australia | Qualifiche F1 | che pole per Verstappen!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 marzo 2024) La musica non cambia (quasi) mai all’interno del Circus della Formula 1. E ledel GPdi F1 certificano questo andazzo che dura ormai da diverse stagioni. È una Red Bull più sorniona nelle prove libere che si trasforma, magicamente, in vettura da combattimento quando gli appuntamenti contano davvero. Altra superposition per Max: il campione del mondo in carica ha tirato fuori dal cilindro un giro praticamente perfetto che gli consentirà di partire davanti a tutti. Non male la Ferrari con Carlos Sainz, rientrato dopo l’operazione di appendicite, al secondo posto. Terzo Sergio Perez sull’altra macchina del Toro, mentre al quarto posto c’è Lando Norris della McLaren. Quinto, invece, Charles Leclerc: il monegasco è stato poco incisivo nella Q3 e dovrà rimontare. GP ...