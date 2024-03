Gp Australia | pole di Verstappen

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 23 marzo 2024) 7.35record per Maxa Melbourne. L'iridato migliora il record della pistana in 1'15"915 e rifila 270 millesimi alla Ferrari di Sainz. In seconda fila Perez e Norris, in terza Leclerc (che non conclude l' ultimo tentativo per una sbavatura nel finale) e Piastri. Tsunoda entra in Q3 e chiude con un buon 8° tempo, quinta fila per le Aston Martin. In Q2 la sorpresa negativa è Hamilton, eliminato con l'11° tempo, mentre Russell si 'salva' precedendo di appena 6 centesimi il compagno in Mercedes.