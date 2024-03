Gp Australia | la Ferrari fa doppietta | Sainz vince davanti a Leclerc | Verstappen si ritira

(Di sabato 23 marzo 2024) E' tutto vero. Laha conquistato una clamorosanel Gran Premio dia Melbourne. Non accadeva dal GP del Bahrain 2022., secondo in partenza, al 2° giro ha...

Carlos Sainz confeziona un’impresa clamorosa e, nella giornata in cui Max Verstappen è costretto a fermarsi dopo pochi giri per un problema di affidabilità ai freni della sua Red Bull (mettendo fine ... (oasport)

MELBOURNE ( Australia ) - Doppietta Ferrari nel Gran Premio d' Australia . Sul circuito di Melbourne un super Carlos Sainz , rientrato al volante della Rossa dopo l'intervento per appendicite, ha chiuso ... (ilgiornaleditalia)

GP Australia, l’ordine d’arrivo a Melbourne - A poche settimane dall'operazione, Sainz si impone nell'ordine di arrivo del GP d'Australia, davanti a Charles Leclerc e a Lando Norris ...f1world

Clamorosa doppietta Ferrari a Melbourne: Sainz domina dopo il sorpasso a Verstappen (ritirato), secondo Leclerc - E' tutto vero. La Ferrari ha conquistato una clamorosa doppietta nel Gran Premio di Australia a Melbourne. Non accadeva dal GP del Bahrain 2022. Sainz, secondo in partenza, al 2° giro ...ilmattino

Super doppietta Ferrari in Australia: Sainz trionfa davanti a Leclerc - Partenza regolare nel Gran Premio d'Australia di Formula 1. Al via scatta in testa la Red Bull di Verstappen che dopo due giri viene superata dalla Ferrari di Sainz. Terza la McLaren… Leggi ...informazione