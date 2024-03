Golf | Singapore Classic 2024 | Micheluzzi leader a un giro dalla fine | Migliozzi il migliore degli azzurri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Si appresta a volgere al termine il, che a unha un nuovo. Si tratta dell’australiano David, al comando con lo score di -13. La lotta per la vittoria è però aperta visto che al secondo posto, staccati di un solo colpo della vetta, ci sono gli inglesi Sam Bairstow e Andy Sullivan, con quest’ultimo che sembrava poter blindare laship mma ha chiuso la giornata in calando con due doppi bogey e un bogey. Quarta piazza a -11 invece per l’indiano Shubhankar Sharma, che precede l’amateur thailandese Chantananuwat, l’austriaco Matthias Schwab, lo scozzese Ewen Ferguson e il britannico Paul Casey, tutti quinti con -10. Lontani dalle posizioni di vertice sul percorso par 72 del Laguna ...