Golf | al Valspar Championship quintetto al comando a metà gara Francesco Molinari | taglio beffardo

(Di sabato 23 marzo 2024) Non è ancora terminato il secondo giro al2024, ma si tratta semplicemente di un pro forma vista la presenza di pochi uomini tra le buche 15 e 18 prima che l’oscurità facesse capolino. Sembrerebbe perciò assodata la leadership, che va a unmolto interessante e vario. Si trovano al, infatti, Kevin Streelman, Chandler Phillips, Stewart Cink, Brendon Todd e il canadese Mackenzie Hughes, tutti con lo score di -6. Di questi, il migliore del venerdì d’America è Cink: -4 di giornata, il che porta l’ex vincitore dell’Open2009 (anche se tutti ricordano quel torneo per la parabola di Tom Watson) a mostrare come, a cinquant’anni, ancora qualcosa da dimostrare l’abbia eccome., un terzetto aldel Singapore Classic a ...

