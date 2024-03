Gol di Miranchuk | l' Atalanta lo celebra | poi l' affondo di Malinovskyi | Contribuisce al terrorismo

Aleksey Miranchuk segna il gol del 3-0 per la Russia in amichevole con la Serbia. Alla VTB Arena di Mosca l'arbitro turco Kardesler espelle... (calciomercato)

Sono ormai trascorsi più di due anni dall’inizio dell’offensiva russa in Ucraina. All’epoca Ruslan Malinovskyi e Aleksej Miranchuk erano compagni di squadra. Un ucraino e un russo insieme, in una ... (sportface)

Zielinski torna a sorridere in nazionale: non segnava da sei mesi - Piotr Zielinski torna a splendere e ritrova la rete dopo sei mesi. L’ultima il 3 ottobre contro il Real Madrid, il terzo gol stagionale quando si rincorrevano voci confuse sul futuro perché la ...tuttonapoli

Russia-Paraguay annullata: l'atalantino Miranchuk rientra in anticipo - Il calciatore russo Miranchuk, che aveva giocato e anche realizzato un gol contro la Serbia, farà ritorno in Italia con qualche giorno di anticipo. Il giovatore dell'Atalanta affronterà il Napoli ...areanapoli

Attentato a Mosca: annullata l’amichevole della Russia di Miranchuk - La gara amichevole tra le due squadre nazionali, la Russia di Miranchuk (appena andato in gol contro la Serbia) e il Paraguay, in programma lunedì a Mosca, non si giocherà per motivi di sicurezza. La ...calcioatalanta