Gli interrogatori ai presunti terroristi di Mosca “Ho sparato per 500mila rubli Arruolato con un post anonimo”

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 - “Cosa facevi al Crocus?”. “Sparavo”. “Per cosa?”. “Per soldi”. Il dialogo è trattato da un video rilanciato dai canali Telegram vicini ai servizi di sicurezza russi. Sonodi sospettati e arrestati per la strage al Crocus City hall di? Così vengono presentati, ma al momento non vi è alcuna conferma ufficiale. Strage al Crocus die video su Telegram Notte. Un uomo è inginocchiato faccia a terra all’aperto, chi lo interroga registra tutto con uno smartphone. La scena viene rilanciata via video dai canali Telegram Mash e Baza. Chi è quell’uomo? Viene presentato come un 19enne, arrestato nella regione di Bryansk, per i servizi stava scappando. Nella città al confine con la Bielorussia, a dicembre 2023, una studentessa aveva aperto il fuoco in una scuola, prima di ...