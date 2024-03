Gli Artigiani e le Imprese | Abbiamo ottime chance

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) La fotografia degli ostacoli e delle priorità delledel Lodigiano. Sono stati presentati ieri, nella sede dell’UnioneLodi, i risultati dell’Indagine Economica sugli andamenti 2023 e le previsioni 2024. Una ricerca su centosocie dell’Unione, cui sono state poste diverse domande. Il fatturato del secondo semestre 2023 è generalmente positivo, in linea con i dati regionali: il 39.,5% afferma che è cresciuto, per il 34,3% è stabile, il 26,3% riporta una diminuzione. Un pronostico per il primo semestre 2024? Il 44,7% afferma che il fatturato sarà stabile e il 36,8% prospetta una diminuzione, mentre solo il 5,3 ipotizza una crescita non dovuta all’aumento dei prezzi; il restante 13,2% risponde che crescerà per l’aumento dei prezzi. Mauro Sangallli, segretario generale dell’Unione, ...