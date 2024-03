Gli angeli di Anselm Kiefer a Palazzo Strozzi | mai un’artista si era così bene amalgamato al luogo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Mi sono molto ritrovata in questa spettacolare mostra su– a cura di Arturo Galansino – a, unsimbolo, come nessun altro, dell’architettura e dell’urbanistica rinascimentale. Mai nessun artista contemporaneo si erabennella storia di Firenze, anche perchéla ama e ha definito, il più beldel mondo. Questo affascinante artista tedesco, che adesso vive nel Sud della Francia, a Croissy, ha sedotto anche il grande regista Wim Wenders che gli ha dedicato un film chiamato semplicemente, presentato a luglio in apertura del Festival ArteCinema,di cui ho scritto ampiamente. Il Maestro è in bilico tra ...