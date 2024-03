Gli algoritmi non c' entrano | sui social ci appassionano le discussioni tossiche  

(Di sabato 23 marzo 2024) AGI - Nonostante profondi mutamenti nelle tecnologie delle piattaforme, nelle condizionii e soprattutto negli, negli ultimi 34 anni il comportamento umano suimedia è rimasto costante. Questo è il risultato di un nuovo studio pubblicato su “Nature” dai ricercatori del Centro per la Data Science e la complessità per la società presso il Dipartimento di Informatica della Sapienza Università di Roma, coordinati da Walter Quattrociocchi. La ricerca si è basata su dati estrapolati da diverse piattaforme – Facebook, Reddit, Gab, Youtube etc. fino alla meno recente USNET su più di 500 milioni di commenti. Mediante un esame comparativo dei dati stessi sono stati individuati gli schemi ricorrenti delle interazioni tra gli utenti, e si è scoperto che rimangano costanti nonostante i grandi cambiamenti intervenuti negli ...

Metodo innovativo per la scoperta delle condizioni reattive in chimica organica Gli algoritmi “Bandit” rappresentano una svolta per i chimici alla ricerca di condizioni di reazione ottimali, in ... (newsnosh)

Salvaguardare gli oranghi o costruire muretti anti-elefante. In viaggio da volontari - «Non è semplice coinvolgere le persone», spiegano alla Ecoway Travel: spaventa il peso dell’impegno in loco. E l’ong Keep the Planet aggiunge: le sperienze più economiche sono quelli in Centro o Sud A ...corriere

Quanto sarà difficile essere giovani nel prossimo futuro - Quanto è e quanto sarà sempre più complesso essere giovani in un presente che diventa futuro, ogni giorno più velocemente A inizio febbraio ho avuto di ...cosenostre-online

Dopo Apple, anche Booking. Ecco come le Big Tech sono diventate nemiche dei consumatori - Dopo la causa anti-Apple lanciata ieri dal governo americano, oggi è il turno dell'antitrust italiana che ha avviato un'indagine sull'abuso ...huffingtonpost