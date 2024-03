Giuseppe Provenzano | responsabile degli Esteri per la segreteria nazionale | “Vai Elena | vai a vincere Questa città ha bisogno di te”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 23 marzo 2024) Bergamo. Un’Europa unita e impegnata per far fronte alla guerra, con la pace. Questi i temi emersi nel primo pomeriggio di sabato 23 marzo alla Casa del Giovane, dove è andato in scena il penultimo Forum Europa del PD. Cooperazione e pace sono i principali temi toccati in questo incontro, nel quale diversi ospiti sono saliti sul palco per richiamare l’Europa ad agire nei confronti dei conflitti odierni. A dare il via alle danze ci pensa Gabriele Giudici, segretario provinciale del PD, il quale, osservando la situazione attuale, esige l’unionestati europei: “La guerra non è mai un’opzione. Serve un’Europa per la pace, servono gli stati uniti d’Europa. Quanto servirebbe oggi un’Europa forte, capace di farsi rispettare, per ricordare ai Capi di Stato che non possiamo mandare i giovani a combattere in Ucraina. L’Europa è casa nostra, un territorio libero in cui ...