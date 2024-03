Giugliano | studentessa morta in classe a 15 anni | «I compagni sotto choc»

(Di sabato 23 marzo 2024) Era la prima ora, una lezione come tante di venerdì prima del weekend di riposo. La giornata ieri all?istituto Marconi era iniziata come tutte le altre quando improvvisamente in I A...

Una Studentessa di 15 anni è morta in una scuola di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli , dopo aver avvertito un malore in classe (notizie.virgilio)

Malore in classe: muore studentessa di 14 anni nel Napoletano - Una studentessa di 14 anni è morta stamattina, durante le lezioni in un istituto superiore di Giugliano, molto probabilmente per un malore. Sono stati i carabinieri della stazione di Giugliano ad inte ...ilgiornalelocale

Ha malore in aula, morta studentessa di 14 anni nel Napoletano - Una studentessa di 15 anni è morta stamattina, durante le lezioni in un istituto superiore di Giugliano, molto probabilmente per un malore. (ANSA) ...ansa

Giugliano, studentessa 15enne muore in classe - Giugliano, 22 Marzo – Questa mattina i carabinieri della stazione di Giugliano sono intervenuti presso istituto superiore Guglielmo Marconi, in via Spazzilli, per una studentessa morta verosimilmente ...sciscianonotizie