Giugliano | studentessa morta in classe a 15 anni | «I compagni sotto choc»

Era la prima ora, una lezione come tante di venerdì prima del weekend di riposo. La giornata ieri all?istituto Marconi era iniziata come tutte le altre quando improvvisamente in I A... (ilmattino)

Una Studentessa di 15 anni è morta in una scuola di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dopo aver avvertito un malore in classe (notizie.virgilio)